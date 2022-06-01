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Аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних рейсах

1 июня 2022 10:40
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Аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних рейсах

Владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов. Об этом в интервью РБК рассказал совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

По его словам, такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика, пассажирам — «покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин».

Аэропорты просят ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров, летающих по России, до конца 2023 года. По информации Ванцева, сейчас это предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Его представитель это подтвердил. Оно действительно рассматривалось на одной из регулярных встреч чиновника с представителями бизнес-объединений.

С такой инициативой выступили представители «Деловой России», в целом идея возражений не вызвала, рассказал РБК источник, близкий к правительству. По его словам, сейчас вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы (ФТС). РБК направил запрос в пресс-службы ФТС и Минтранса.

 

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