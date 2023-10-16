87% россиян отмечают существенный рост цен на авто по параллельному импорту за последний год

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35% россиян считают, что рост цен на авто, ввезенные по параллельному импорту, за последний год составил 30-40%, выяснили СК «Росгосстрах» и сервис проверки автомобилей Автокод в ходе совместного опроса. 18% думают, что повышение составило 50% и более, еще 17% — только 10-20%. Столько же опрошенных (17%) считают, что цены повысились пропорционально изменению валютного курса.

При этом 66% россиян уверены, что за последний год спрос на параллельный импорт автомобилей в нашей стране только повысился. Отвечая на вопрос о том, откуда идет основной поток подобных машин, респонденты чаще всего называли Казахстан (59%), Корею (42%), Японию (40%), Китай (37%) и Армению (34%).

Автомобилисты рассказали, с какими сложностями, по их мнению, сталкиваются владельцы машин, ввезенных по параллельному импорту:

высокая цена, в которую заложены сертификация, таможенные пошлины и прочие издержки — 51%;

отсутствие поддержки производителя и гарантий — 27%;

долгие сроки доставки машин, деталей и других комплектующих — 11%;

возможные проблемы с запчастями — 9%;

невозможность застраховать авто по каско — 2%.

«Несмотря на то что покупка автомобиля по параллельному импорту имеет свои риски — такие, например, как отсутствие гарантии от производителя и нестабильные поставки запчастей и расходных материалов, россияне сохраняют интерес к маркам, официально ушедшим с нашего рынка, — говорит начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова. — И рынок соответствующим образом адаптируется к этому — в частности, предлагая покупателям новых машин альтернативу гарантии производителя в виде страховых программ с включенным риском поломки или производственного дефекта. Так, у нашей компании есть продукт «Без сюрпризов», разработанный совместно с брокером АСТ и являющийся дополнением к полису каско. Сейчас мы рассматриваем возможность запуска еще одного продукта так называемого «страхования от поломок» для более массового сегмента с возможностью для клиентов в случае поломки отремонтировать машину у автодилеров, специализирующихся на нужной марке. Он будет обладать клиентской ценностью для покупателей автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, и удобным для широкой сети наших партнеров-автодилеров».