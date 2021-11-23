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80% жителей Самары готовы отказаться от похода по магазинам и заменить их онлайн-доставкой. Это выяснилось во время опроса, который провели Ситимобил, Самокат и ResearchMe.

Жители Самары назвали условия, при которых готовы отказаться от оффлайн-шоппинга и полностью перейти на сервисы доставки. 42% опрошенных заявили, что будут так делать, если цены в сервисах доставках не будут завышены, 37% — если услуга доставки до двери будет бесплатной. 20% важен широкий ассортимент товаров, а 18% - их достойное качество.

Опрос показал, что больше половины самарцев уже сейчас предпочитают пользоваться доставкой, чтобы снизить число походов по магазинам, причем каждый пятый житель города стал активно пользоваться дистанционным шопингом именно во время пандемии коронавируса.

Чаще всего самарцы заказывают доставку продуктов и напитков (40%). На втором месте по популярности – косметика и средства личной гигиены, а также товары для животных (по 14%). На третьей строчке – техника и бытовые товары (по 12%). А вот детские товары заказывают всего 7% опрошенных, сообщает Самара-КП.