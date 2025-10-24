76% россиян продолжают отслеживать вакансии после трудоустройства, а компании делают ставку на удержание

Авито Работа представляет аналитический дайджест, посвященный итогам III квартала 2025 года на рынке труда и основным паттернам поведения соискателей при поиске работы. Выпуск объединяет сведения официальной статистики по рынку труда, аналитики данных платформы и социологических исследований сервиса.
- По данным опроса Авито Работы, среди тех россиян, кто за последние полгода искал работу или подработку, 76% продолжают отслеживать вакансии, даже если уже нашли подходящую позицию, а 66% начинают поиск, имея основное место работы.
- В III квартале 2025 года экономика демонстрирует умеренный рост, однако темпы ниже, чем год назад. При этом уровень безработицы в августе 2025 года достиг исторического минимума — 2,1%, и в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация показателя.
- Итоги опроса о поиске работы за полгода показали: 37% соискателей остались на прежней работе (средний срок поиска — 15,2 недели), 28% нашли работу (за 7,5 недель), 8% нашли работу и быстро уволились (за 8,8 недель).
- При равных базовых условиях решающими критериями выбора места работы становятся понятные перспективы роста (37%), совпадение ценностей (34%), хорошая репутация компании (31%) и широкий соцпакет (30%).