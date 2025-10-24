76% россиян продолжают отслеживать вакансии после трудоустройства, а компании делают ставку на удержание

103

Авито Работа представляет аналитический дайджест, посвященный итогам III квартала 2025 года на рынке труда и основным паттернам поведения соискателей при поиске работы. Выпуск объединяет сведения официальной статистики по рынку труда, аналитики данных платформы и социологических исследований сервиса.