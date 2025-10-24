Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
76% россиян продолжают отслеживать вакансии после трудоустройства, а компании делают ставку на удержание

24 октября 2025 13:19
103
Авито Работа представляет аналитический дайджест, посвященный итогам III квартала 2025 года на рынке труда и основным паттернам поведения соискателей при поиске работы. Выпуск объединяет сведения официальной статистики по рынку труда, аналитики данных платформы и социологических исследований сервиса. 

  • По данным опроса Авито Работы, среди тех россиян, кто за последние полгода искал работу или подработку, 76% продолжают отслеживать вакансии, даже если уже нашли подходящую позицию, а 66% начинают поиск, имея основное место работы.
  • В III квартале 2025 года экономика демонстрирует умеренный рост, однако темпы ниже, чем год назад. При этом уровень безработицы в августе 2025 года достиг исторического минимума — 2,1%, и в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация показателя.
  • Итоги опроса о поиске работы за полгода показали: 37% соискателей остались на прежней работе (средний срок поиска — 15,2 недели), 28% нашли работу (за 7,5 недель), 8% нашли работу и быстро уволились (за 8,8 недель).
  • При равных базовых условиях решающими критериями выбора места работы становятся понятные перспективы роста (37%), совпадение ценностей (34%), хорошая репутация компании (31%) и широкий соцпакет (30%).

Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
154
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
407
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
926
