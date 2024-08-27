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66% опрошенных жителей Самарская область заявили, что им критично важно найти работу в ближайшее время

27 августа 2024 09:18
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66% опрошенных жителей Самарская область заявили, что им критично важно найти работу в ближайшее время

Опрос жителей Самарской области, находящихся в поиске работы, показал, сразу 66% респондентов ощущают, что для них, а также их семьи и бюджета критично важно найти работу в ближайшее время. Не критично срочно и могут подождать с трудоустройством 28% соискателей в Самарской области. Остальные затруднились ответить. Среди других регионов ПФО лидирует по числу тех, кому срочно нужна работа – Ульяновская область, здесь сразу 75% опрошенных хотят выйти на работу в ближайшее время. А вот меньше других находятся в поиске работы жители Чувашии: только 49% опрошенных нуждаются в срочном трудоустройстве, а вот 43% не видят причин срочно выходить на рынок труда.

В разрезе профессий критичней всего найти работу сейчас соискателям, имеющим профессии, связанные с искусством и культурой (сразу 74% представителей этой индустрии), маркетологам (74%) и топ-менеджерам (74%). Также испытывают острую потребность найти работу в сжатые сроки врачи и младший медперсонал (72% представителей этой сферы), соискатели из сферы ритейла (70%).

Добавим, что также работники искусства и культура чаще другие жалуются на то, что в их профессиональной сфере сложнее, чем в других найти работу – об этом заявляют сразу 83% опрошенных. Также заявляют, что им сложнее искать работу, чем остальным топ-менеджеры (78% управленцев), соискатели в сфере добычи сырья (77%), ИТ-специалисты (78%), а также 74% маркетологов, 75% юристов, 72% эйчаров, 78% консультантов по стратегии и 72% соискателей в сфере сельского хозяйства.  

 

Соискатели из каких сфер больше других жалуются на сложности поиска работы по профессии? Ответы респондентов в %, лето, 2024:

Проф. сфера

Сложно

Не сложно

Затрудняюсь ответить

Автомобильный бизнес

56

28

15

Административный персонал

63

24

13

Безопасность

70

23

7

Высший менеджмент

78

15

7

Добыча сырья

77

19

4

Домашний, обслуживающий персонал

48

38

15

Закупки

65

25

9

Информационные технологии

78

17

6

Искусство, развлечения, массмедиа

83

10

7

Маркетинг, реклама, PR

74

19

7

Медицина, фармацевтика

69

24

7

Наука, образование

68

22

10

Продажи, обслуживание клиентов

52

35

12

Производство, сервисное обслуживание

63

26

10

Рабочий персонал

49

30

21

Розничная торговля

51

36

13

Сельское хозяйство

74

8

18

Спорт, салоны красоты

70

14

16

Стратегия, инвестиции, консалтинг

78

14

9

Строительство, недвижимость

56

34

10

Транспорт, логистика, перевозки

60

33

7

Туризм, гостиницы, рестораны

59

30

12

Управление персоналом, тренинги

72

20

8

Финансы, бухгалтерия

63

28

9

Юристы

75

19

6

 

 

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