66% опрошенных жителей Самарская область заявили, что им критично важно найти работу в ближайшее время

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Опрос жителей Самарской области, находящихся в поиске работы, показал, сразу 66% респондентов ощущают, что для них, а также их семьи и бюджета критично важно найти работу в ближайшее время. Не критично срочно и могут подождать с трудоустройством 28% соискателей в Самарской области. Остальные затруднились ответить. Среди других регионов ПФО лидирует по числу тех, кому срочно нужна работа – Ульяновская область, здесь сразу 75% опрошенных хотят выйти на работу в ближайшее время. А вот меньше других находятся в поиске работы жители Чувашии: только 49% опрошенных нуждаются в срочном трудоустройстве, а вот 43% не видят причин срочно выходить на рынок труда.

В разрезе профессий критичней всего найти работу сейчас соискателям, имеющим профессии, связанные с искусством и культурой (сразу 74% представителей этой индустрии), маркетологам (74%) и топ-менеджерам (74%). Также испытывают острую потребность найти работу в сжатые сроки врачи и младший медперсонал (72% представителей этой сферы), соискатели из сферы ритейла (70%).

Добавим, что также работники искусства и культура чаще другие жалуются на то, что в их профессиональной сфере сложнее, чем в других найти работу – об этом заявляют сразу 83% опрошенных. Также заявляют, что им сложнее искать работу, чем остальным топ-менеджеры (78% управленцев), соискатели в сфере добычи сырья (77%), ИТ-специалисты (78%), а также 74% маркетологов, 75% юристов, 72% эйчаров, 78% консультантов по стратегии и 72% соискателей в сфере сельского хозяйства.

Соискатели из каких сфер больше других жалуются на сложности поиска работы по профессии? Ответы респондентов в %, лето, 2024: