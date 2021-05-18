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65% компаний в Самарской области работали в майские праздники

18 мая 2021 11:08
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65% компаний в Самарской области работали в майские праздники

Служба Исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела анализ активности работодателей с 4 по 7 мая 2021 и выяснила долю работающих компаний в этот ранее объявленный нерабочим период.

Как показало исследование hh.ru, в период с 4 по 7 мая 2021 доля среднего числа активных компаний-работодателей в Самарской области составила 65% в сравнении с периодом с 5 по 9 апреля 2021. Наиболее высокая доля активных в период между майскими праздниками отмечается в крупных компаниях с численностью персонала от 500 сотрудников (69%). За ними следуют средние компании со штатом от 100 до 250 сотрудников (68%) и микро-компании со штатом менее 20 человек (67%). Доля активных компаний-работодателей во всех остальных категориях составила 66%.

Наименьшую активность в период с 4 по 7 мая от показателей апреля проявили компании Нижегородской и Калужской областей, а также работодатели Москвы и Московской области: их доля была ниже 60%.

Нерабочие дни в мае практически не изменили рабочую активность компаний в Чеченской республике, Республике Хакасия, Калининградской, Костромской и Амурской областях. Доля активных компаний в них составила от 87% до 99%.

Напротив, в течение первой недели мая нарастили свою рабочую активность по сравнению с апрелем компании из Ингушетии, Еврейской АО, Камчатского края и Северной Осетии-Алании. Доля активных компаний в них составила от 102% до 125% по сравнению с апрелем.

Теги: майские праздники

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