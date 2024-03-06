63% самарцев поддерживают законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

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Работающих родителей в семьях с тремя и более детьми могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц: законопроект внесен на обсуждение в Госдуму. 6 из 10 экономически активных респондентов поддерживают эту инициативу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие граждане из города.

63% самарцев поддерживают идею об отмене НДФЛ для работающих родителей многодетных семей. Мужчины одобряют законопроект чаще женщин (70 и 56% соответственно). Респонденты от 35 до 44 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Уровень поддержки идеи растет с увеличением доходов опрошенных: 52% среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 67% среди граждан, зарабатывающих более 100 тысяч рублей.



Реже других об одобрении законопроекта говорили бездетные респонденты (50%), чаще всего — родители многодетных семей (90%).



Время проведения: 27—29 февраля 2024 года