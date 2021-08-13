6 из 10 сотрудников в Самаре не занимаются профессиональным самообразованием

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Оплата образования «в складчину» в России практикуется редко, однако обучение, за которое частично заплатил работодатель, а частично — сотрудник, намного чаще способствует карьерному и зарплатному росту.

За последний год курсы повышения квалификации, семинары или тренинги по профессии прошли 44% россиян. 15% учились бесплатно, столько же (15%) оплачивали дополнительное образование из своего кошелька. Каждый девятый (11%) участвовал в занятиях за счет работодателя. Лишь 3% опрошенных прошли обучение частично за свой счет, частично за счет компании.

В Самаре 15% опрошенных сказали, что проходят профессиональное обучение самостоятельно и бесплатно. 8% респондентов сообщили, что повышают квалификацию за свой счет, 12% – за счет работодателя, а 62% не получают дополнительных профессиональных знаний в той или иной форме вовсе. Только три 3% опрошенных респондентов поделились, что учатся по своей специальности частично за свой счёт и за счёт компании.

В столицах ценность дополнительного профессионального образования выше: именно в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего учатся за свой счет (22% и 20% соответственно). 16% респондентов из Москвы сказали, что они проходят профессиональное обучение сами и бесплатно, 9% − за счёт работодателя, 3% частично за свой счёт и счёт компании, а вот 50% опрошенных не получают дополнительных профессиональных знаний в той или иной форме вовсе.

Тех, кто выбирает бесплатные курсы и тренинги, больше в Ростове-на-Дону (19%) и Уфе (17%), а тех, кто проходил обучение за счет работодателя, — в Челябинске (16%) и Омске (15%).

Среди тех, кто в течение последнего года прошел обучение за счет компании, каждый третий опрошенный (33%) сам выбрал для себя курсы, тренинг или семинар, 58% сообщили, что образовательный проект был выбран работодателем.



Среди тех, кто получал дополнительное образование в течение последнего года, повышение эффективности своего труда отметили 30%. У 13% результатом обучения стало повышение разряда или категории, у 11% — рост зарплаты, а 8% были переведены на более высокую должность. 38% признались, что участие в курсах и семинарах не привело к каким-либо изменениям в их работе, причем среди респондентов в возрасте старше 45 лет этот показатель доходит до 46%.



Позитивные изменения (карьерный рост, увеличение доходов, повышение квалификационной категории и эффективности труда) наиболее часто отмечали те, кто оплачивал учебу «в складчину» с работодателем. По всей видимости, такого рода договоренности характерны для сторон, максимально заинтересованных в результате общего труда и друг в друге. Тех, кто не заметил никаких изменений в трудовой деятельности после обучения, больше всего среди обучавшихся бесплатно (42%).



На курсах повышения квалификации, семинарах и тренингах россияне чаще всего подтягивают технические навыки, необходимые в профессии (40%). Социальные навыки (работа в команде, тайм-менеджмент, мотивация и т.д.) «прокачивают» 16%. Каждый третий (34%) учился и тому, и другому.



При этом технические навыки опрошенные чаще всего повышали за свой счет, а социальные — за счет работодателя. Тех, кто улучшил и hard, и soft skills, больше всего среди респондентов, оплачивавших обучение вместе с работодателем.



Пандемия COVID-19 сделала большую часть курсов и тренингов дистанционными: 54% россиян, получавших дополнительное образование за последний год, делали это исключительно онлайн. Лишь каждый четвертый (24%) проходил обучение очно, еще 22% учились в гибридном формате.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 8500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 890

Время проведения: 11 мая — 5 августа 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 8500 респондентов