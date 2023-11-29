58% молодежи до 35 лет не доверяют вкладам для сбережений

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Согласно недавнему исследованию, более половины молодежи в российских городах не доверяют банковским вкладам в качестве инструмента для сбережений. Также, они сомневаются, что маленькими суммами можно накопить на крупную покупку. Эти выводы были сделаны Дмитрием Марковым, исследовательским департамента социальных исследований ВЦИОМа. Социолог проанализировал опросы, проведенные в феврале 2022 года и год спустя, чтобы выяснить отношение молодежи к сбережениям.

В ходе анализа Марков отметил, что только 40,5% молодых людей постоянно откладывают деньги, в то время как среди представителей старшего поколения таких людей 62%. Более того, 46,5% пенсионеров говорят о нехватке средств на жизнь. Социолог назвал отношение молодежи к сбережениям«неопределенным» и считает, что они «не имеют явно выраженного ценностного полюса», пишет ОСН.