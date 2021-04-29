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38% работодателей уверены, что при переходе на четырехдневку придется сокращать зарплаты

29 апреля 2021 09:47
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38% работодателей уверены, что при переходе на четырехдневку придется сокращать зарплаты

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, провела опрос российских работодателей и выяснила, как они относятся к перспективе перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Только 9% работодателей всерьез обсуждают возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю в ближайшие пару лет. Большинство – 77% – в столь краткосрочной перспективе этот вариант не рассматривают. 14% затруднились ответить.

При этом переход на четырехдневку через три года и более рассматривают лишь 8%, не рассматривают 63%, сомневаются 28%. То есть, в долгосрочной перспективе переход на короткую рабочую неделю выглядит чуть более реальным.

Среди преимуществ перехода на четырехдневку представители российских компаний в первую очередь называют уменьшение выгорания сотрудников (58% выбрали этот вариант), более эффективное использование рабочего времени (48%) и повышение уровня здоровья сотрудников (38%). Также некоторые респонденты считают, что при таком графике сотрудники будут более вовлечены в работу (19%), у сотрудников появится больше времени для повышения квалификации (17%), снизится текучесть кадров (12%), вырастет качество продукции/услуг (5%). Вообще не видят никаких преимуществ только 21% опрошенных.

Среди недостатков четырехдневной рабочей недели работодатели выделяют необходимость снижать зарплату сотрудникам (38%), сокращение производительности (33%) и бюрократические сложности (20%). В некоторых компаниях уверены, что четырехдневка чревата переработками и быстрым выгоранием сотрудников (19%), а также снижением трудовой дисциплины (17%). Также некоторые отметили, что придется нанимать новых людей (15%) и что дополнительный выходной приведет к лени и разгильдяйству сотрудников (14%). Вообще не видят никаких недостатков только 14% опрошенных.

Теги: зарплата четырехдневка

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