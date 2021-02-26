378 жителей Самарского региона при содействии службы занятости в прошлом году начали свое дело

115

378 жителей региона при содействии службы занятости в прошлом году начали предпринимательскую деятельность. Всего за последние пять лет при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области более двух тысяч безработных открыли собственное дело. Сферы деятельности выбраны самые разнообразные: от сферы услуг до малого производства.

Глава региона Дмитрий Азаров не раз отмечал необходимость создания условий, позволяющих гражданам, в том числе потерявшим работу в период пандемии, открывать собственное дело и поддерживать уровень своих доходов.

Как отметила председатель самарского регионального отделения «Опора России» Ирина Титова, с начала реализации данная программа зарекомендовала себя как эффективная мера поддержки: «В центре занятости населения жители Самарской области имеют возможность пройти профильное обучение, научиться бизнес-планированию и ведению документации. Зарегистрировав ИП, бывшие безработные получают выплату в размере 58 800 рублей, на которые можно приобрести оборудование. Конечно, регистрируют в основном малый бизнес. Для нас важно, что это социальный лифт, при котором безработные становятся предпринимателями».

Еще в прошлом году Павел Безгин был безработным. Когда многие в разгар пандемии закрывались, он, наоборот, решил открыть собственное дело. Инженеру по образованию открыть бизнес по ремонту композитных емкостей и очистных сооружений помогли в центре занятости Самары.

«Узнал, что на своё дело можно получить определенный грант, подготовил бизнес-план, вышел со своей идеей на комиссию, защитил ее, получил финансовую помощь, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Мы закупили тепловые пушки, приборы учета вредных газов, потому что наша работа связана с наружной канализацией. В настоящее время успешно работаем», – рассказал Павел Безгин.

Кроме разовой финансовой помощи центры занятости возмещают и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и других документов.

Подробнее о получении господдержки можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства.