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37% самарцев не имеют автомобиля в семье

13 июля 2023 13:07
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37% самарцев не имеют автомобиля в семье

Совместное исследование платформ Авито Работа и Авито Авто показало, что 37% работающих респондентов из Самары признали, что у них в семье нет автомобиля.  В целом по России чаще других такой ответ давали молодые люди в возрасте 18–24 года (49%) и жители небольших (до 100 000 человек) населённых пунктов (36%).

«25–43 года — это тот возраст, когда человек уже состоялся как профессионал, завёл семью и стал родителем. Работа к этому времени даёт финансовую возможность приобрести автомобиль, а рождение детей делает покупку необходимой. Респонденты 45 лет и старше уже чаще задумываются о том, чтобы помочь приобрести автомобиль сыну или дочери», — объясняет управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.

У самарцев личные дела и поездки по магазинам стали самыми частыми причинами использования автомобиля. На втором месте — выезд за город и на дачу, а на третьем — деловые встречи. При этом в командировки на личном авто ездят лишь 7% опрошенных.

Теги: Опрос

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