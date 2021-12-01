30 ноября в технопарке «Жигулёвская долина» состоялось очередное заседание Клуба резидентов

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Это традиционное мероприятие позволяет участникам познакомиться с новыми резидентами технопарка и их проектами, получить значимую информацию от лица руководителей управляющей компании «Жигулёвской долины», обсудить актуальные вопросы и провести краткую презентацию своих инновационных предложений в режиме открытого диалога.

Встреча проходила в уже привычном дуальном формате. Модератором Клуба выступила советник директора технопарка «Жигулевская долина» Ирина Феопентова.

Партнер мероприятия – компания «Аква-Спектр», которая производит и продаёт питьевую воду «АРТЕЗИАН».

Открывая заседание Клуба, участников встречи поприветствовал руководитель оператора инновационной деятельности региона – управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко. Он рассказал о региональной экосистеме инноваций, ядром которой является технопарк «Жигулевская долина», особо отметив «точки роста» для инновационных проектов, сконцентрированные в технопарке.

– Технопарк является одним из ключевых региональных операторов Фонда «Сколково», что позволяет резидентам «Жигулевской долины» становиться участниками программ Фонда, не выезжая в столичный регион. Также на территории технопарка работает представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере (ФСИ), благодаря которому можно получать безвозмездные гранты на развитие высокотехнологичного бизнеса. Взаимодействие с индустриальными партнерами и вузами России и Самарского региона дает возможность реализовывать инновационные разработки на поле таких крупнейших корпораций и холдингов, как ОАО «РЖД», и участвовать в различных акселерационных программах. Резиденты технопарка имеют возможность транслировать свои разработки и на одну из крупнейших площадок Китая – демонстрационную зону Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также через посольства множества стран, сотрудничающих с нами по линии инноватики. Это далеко не полный список возможностей, которые открываются перед резидентами «Жигулевской долины», поэтому, если вы оказались на борту нашего технопарка, вы можете быть уверены в профессиональной, оперативной и эффективной работе команды управляющей компании технопарка ГАУ «ЦИК СО», – отметил руководитель ГАУ «ЦИК СО».

Подробнее о мерах поддержки, предоставляемых резидентам «Жигулевской долины» рассказал заместитель директора технопарка Игорь Смирнов. Помимо предоставления современных оборудованных помещений для бизнеса, технопарк оказывает поддержку компаниям-резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Также Игорь Смирнов представил новым резидентам технопарка персональных проектных менеджеров: они закрепляются за каждой компанией, информируют о программах поддержки и консультируют по всем организационным вопросам.

Далее советник директора технопарка «Жигулевская долина» Ирина Феопентова представила обзор проекта «Благотворительная экосистема», реализуемого в технопарке с ноября 2020 года совместно АНО «Деловая Волга». Основная идея проекта — гармоничное сочетание работы с полезными спортивными и культурными мероприятиями в периметре технопарка, развитие волонтерства и благотворительности.

– Забота о здоровье, благотворительность, деловая активность и волонтерство – составляющие здоровой экосистемы общества, поэтому я приглашаю всех новоприбывших резидентов технопарка активно включаться в наш проект и создавать вместе позитивный фон в нашем городе, – отметила Ирина.

Она поделилась информацией о самых значимых событиях проекта и об участии компаний города и резидентов технопарка в финансировании строительства универсальной спортивной площадки в «Жигулевской долине».

Ключевой темой заседания Клуба резидентов стала презентация проектов компаний, вошедших в ряды резидентов технопарка «Жигулевская долина». В собрании Клуба приняли участие 15 компаний: ООО «Промышленные технологии рециклинга», ООО «Феррони-Инжиниринг», ООО «МЦС Проектная компания», АО «Реммагистраль», ООО «СТАК», ООО «Экопласт», ООО «Экосмарт», ООО «Иванов Клин Групп», ООО «Аквил, ООО «Веб Сервис», ООО «АБС», OOO «Рекон», ООО «Серебряные крылья», ООО «Здравпортал», ООО «Фрост».

В завершении конференции состоялся традиционный обмен мнениями и В2В-встречи между экспертами технопарка и резидентами, в ходе которых многим удалось найти точки дальнейшего взаимодействия друг с другом для качественного развития своих проектов.

По вопросам подачи заявки на получение статуса резидента технопарка «Жигулевская долина» обращайтесь по телефону: (8482) 93-00-93, доб. 904 или 433. Звоните с 9:00 до 18:00 в будние дни.