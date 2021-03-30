23% респондентов Самарской области, работающих по найму, уже вернулись в офис

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Служба Исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, совместно с международным лидером в области гибких офисных пространств WeWork провела опрос соискателей, чтобы выяснить в каком формате сейчас работают респонденты Самарской области, а также нужны ли личные встречи с коллегами.

23% респондентов Самарской области, работающих по найму, уже вернулась в офис. Причем среди тех, кто перешел на дистанционный формат работы с «удаленкой» попрощались треть женщин, и только четверть мужчин. 13% работают в гибридном формате (дом-офис). Большая часть респондентов (70%) заявили, что с выходом в офис как полностью, так и частично, продуктивность работы не изменилась. 12% наоборот отметили повышение работоспособности в офисе.

Опрос показал, что четверть мужчин не могут в домашней обстановке сконцентрироваться на рабочих задачах. Однако, основными минусами «удаленки», по мнению респондентов Самарской области, всё-таки являются отсутствие живого общения и совместной работы с коллегами, а также смешение рабочего и личного времени. Больше половины работников области, отмечающих важность личных встреч с коллегами, заявили, что таким образом проще контролировать качество работы.