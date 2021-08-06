17% руководителей уверены, что на удаленке сотрудники работают хуже

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17% руководителей считают, после перехода на удаленный режим их подчиненные стали работать хуже, 22% уверены, что продуктивность выросла, 55% - что не изменилась. Об этом говорят данные опросов, проводившихся Службой исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Высокая эффективность команды на удаленке, по мнению руководителей, проявляется в выполнении большего объема работы за те же сроки (это отмечают 62%), в более оперативной реакции на запросы (57%) и в более качественной проработке поставленных задач (45%).

Низкая эффективность, как правило, связана с несогласованностью действий и недостатком коммуникаций (60%), на втором месте – нерадивость сотрудников и плохая проработка задач (53%).

Сами сотрудники солидарны со своими руководителями: 17% отмечают, что дома их эффективность снизилась, 22% считают, что стали работать лучше, а для 52% ничего не изменилось.

45% респондентов, работающих в удаленном формате, признают, что периодически отвлекаются от своих задач в течение дня (из них 16% делают это постоянно). Чаще всего отвлекаться от работы приходится из-за чувства голода и необходимости готовить еду (29%), из-за детей (23%) и других членов семьи (22%), а также из-за социальных сетей (19%) и домашних дел (18%).