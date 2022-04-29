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16% работников Самарской области столкнулись с задержкой зарплаты в первом квартале 2022 года

29 апреля 2022 11:12
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16% работников Самарской области столкнулись с задержкой зарплаты в первом квартале 2022 года

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, сталкивались ли работники Самарской области с задержкой заработной платы в последнее время и как изменился их доход по сравнению с 2021 годом.

84% респондентов Самарской области сообщили, что в 2022 году их работодатель ни разу не задержал выплату заработной платы. Остальные 16% сталкивались с этим: 5% - в январе, 6% - в феврале, 5% - в марте.

В некоторых профессиональных сферах доля респондентов, которым задержали зарплату, значительно выше, чем в остальных. Так, в «Искусстве, развлечениях, масс-медиа» с несвоевременными выплатами столкнулись 31%, в «Туризме, гостиницах, ресторанах» - 29%, в «Строительстве, недвижимости» - 28%. Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья (всего по 6%). 

Треть опрошенных (33%) рассказали, что по сравнению с началом 2021 года уровень их заработной платы увеличился, у 41% она осталась без изменений. О падении ежемесячных доходов рассказал каждый четвертый респондент (26%).

Среди представителей разных профессий об увеличении зарплат чаще других говорят ИТ-специалисты (57%), специалисты по добыче сырья (49%), а также юристы и маркетологи (по 43%). Падение зарплат больше свойственно автомобильному бизнесу (36%), продажам (34%), а также сфере гостеприимства и научно-образовательной сфере (по 30%).

60% работников региона помимо основной зарплаты периодически получают премии. Чаще всего это ежемесячные (они есть у 24% опрошенных), а также годовые премии (16%). Кроме того, 10% опрошенных рассказали, что у них в компании есть разовые премии за определённую работу (срочную, внеплановую, и т.д.) и проекты. 6% получают премии раз в квартал, 4% - раз в полгода. Интересно, что реже других премии получают представители автобизнеса (45%), а чаще всех – банковские работники (82%), госслужащие (81%) и специалисты по добыче сырья (80%).

Теги: Опрос

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