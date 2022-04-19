14% компаний Поволжья внепланово остановили подбор новых сотрудников

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала настроения работодателей Поволжья, чтобы выяснить, как они оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе.

Треть (33%) компаний Приволжского Федерального округа отметили, что внепланово снижают подбор новых сотрудников. О внеплановой остановке найма сообщили 14% компаний. Ещё 8%, наоборот, увеличили подбор, а 34% заявили, что их планы в данном вопросе не изменились. Остальные отметили, что решение пока не принято.

Лишь 23% работодателей сообщили, что с началом текущего кризиса численность сотрудников в их компаниях уменьшилась. Большинство же (59%) заявили, что количество работников не изменилось. А 17% даже отметили увеличение. Стоит отметить, что лишь 30% компаний ПФО предполагают, что до конца 2022 года численность сотрудников в их компаниях снизится. 28% считают, что она не изменится. Ещё 27% прогнозируют увеличение численности персонала до конца года. Остальные затруднились ответить.

Что касается заработных плат, то большинство (77%) работодателей Поволжья отметили, что с началом текущего кризиса оплата труда сотрудников в их компаниях не изменилась. Каждая десятая компания сообщила об увеличении зарплат сотрудников, ещё 13% - об уменьшении.

В целом 33% работодателей Приволжского Федерального округа позитивно оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе, 36% - стабильно (без изменений), лишь 17% - негативно. Остальные затруднились ответить.