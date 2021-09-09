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11 предприятий региона воспользовались возможностью получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль

9 сентября 2021 20:10
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Наш регион стал участником налогового эксперимента.

11 предприятий Самарской области воспользовались возможностью получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова наш регион стал участником налогового эксперимента, в рамках которого предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда» предоставляется инвестиционный налоговый вычет. Благодаря этому предприятия могут компенсировать часть затрат на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств.

Среди предприятий, воспользовавшихся этой мерой государственной поддержки, - тольяттинский элеваторно-мельничный комплекс «ЖИТО». В этом году на предприятии проводится масштабная модернизация мельничного цеха, которая обойдется в несколько сотен миллионов рублей. Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в размере 9 миллионов рублей, полученный «ЖИТО» за 2020 год и 1 квартал 2021 года, поможет осуществить следующий проект. В планах предприятия провести модернизацию размольного отделения элеваторно-мельничного комплекса.  

«Благодаря инициативе Дмитрия Игоревича Азарова такой вычет появился у нас с 2020 года, и мы благополучно им воспользовались. Безусловно, для нас «вычет» — это стимул для модернизации оборудования и дальнейших улучшений», - говорит исполнительный директор предприятия Альберт Гейс.

Кроме инвестиционного налогового вычета участие в нацпроекте «Производительность труда» и помощь экспертов Регионального центра компетенций Самарской области позволили «ЖИТО» оптимизировать часть рабочих процессов и внедрить инструменты бережливого производства. Так, время на упаковку муки сократилось в 1,5 раза, а увеличение выработки выросло на 200%. Всё это - с минимальными затратами! 

«Сократилось передвижение. Удобнее стало. Раньше стеллажи, ленты и инструменты находились слишком далеко друг от друга.  Теперь все рядом, все под рукой», - говорит грузчик ООО «Жито» Алексей Сидорика.

«Все системные и адресные меры поддержки стали весомым стимулом для новых организаций стать участниками национального проекта «Производительность труда», - подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. 

Самарская область в настоящее время находится в числе лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда». Заявки на участие подали 162 организации региона. На 78 из них уже внедрены принципы «Бережливого производства». Среднее снижение незавершенного производства составило 48%, среднее снижение времени протекания процессов – 51%, проекты реализованы с минимальными финансовыми затратами, достигнут серьезный эффект по показателям производительности.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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