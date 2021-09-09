11 предприятий региона воспользовались возможностью получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль

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11 предприятий Самарской области воспользовались возможностью получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова наш регион стал участником налогового эксперимента, в рамках которого предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда» предоставляется инвестиционный налоговый вычет. Благодаря этому предприятия могут компенсировать часть затрат на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств.

Среди предприятий, воспользовавшихся этой мерой государственной поддержки, - тольяттинский элеваторно-мельничный комплекс «ЖИТО». В этом году на предприятии проводится масштабная модернизация мельничного цеха, которая обойдется в несколько сотен миллионов рублей. Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в размере 9 миллионов рублей, полученный «ЖИТО» за 2020 год и 1 квартал 2021 года, поможет осуществить следующий проект. В планах предприятия провести модернизацию размольного отделения элеваторно-мельничного комплекса.

«Благодаря инициативе Дмитрия Игоревича Азарова такой вычет появился у нас с 2020 года, и мы благополучно им воспользовались. Безусловно, для нас «вычет» — это стимул для модернизации оборудования и дальнейших улучшений», - говорит исполнительный директор предприятия Альберт Гейс.

Кроме инвестиционного налогового вычета участие в нацпроекте «Производительность труда» и помощь экспертов Регионального центра компетенций Самарской области позволили «ЖИТО» оптимизировать часть рабочих процессов и внедрить инструменты бережливого производства. Так, время на упаковку муки сократилось в 1,5 раза, а увеличение выработки выросло на 200%. Всё это - с минимальными затратами!

«Сократилось передвижение. Удобнее стало. Раньше стеллажи, ленты и инструменты находились слишком далеко друг от друга. Теперь все рядом, все под рукой», - говорит грузчик ООО «Жито» Алексей Сидорика.

«Все системные и адресные меры поддержки стали весомым стимулом для новых организаций стать участниками национального проекта «Производительность труда», - подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Самарская область в настоящее время находится в числе лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда». Заявки на участие подали 162 организации региона. На 78 из них уже внедрены принципы «Бережливого производства». Среднее снижение незавершенного производства составило 48%, среднее снижение времени протекания процессов – 51%, проекты реализованы с минимальными финансовыми затратами, достигнут серьезный эффект по показателям производительности.

Фото: пресс-служба облправительства