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10 миллиардов для БАС в «Жигулевской долине»

23 ноября 2023 12:56
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10 миллиардов для БАС в «Жигулевской долине»

Компания «Транспорт Будущего» и Национальная технологическая инициатива (НТИ) в августе 2023 г. объявили о создании фонда на 10 миллиардов рублей для инвестиций в компании, которые занимаются разработками в сфере беспилотия в любой области: от разработки компонентов до услуг и сервисов, которые могут быть оказаны дронами. 

Желающих приглашают 27 ноября 2023 г. в технопарк «Жигулевская долина»: г. Тольятти, Южное шоссе, 165 на конференцию фонда.

В программе:

  • Рассказ про опыт своего первого стартапа «Дай Бог, пронесет» (фонд «Визион», Иванов С.Н.)

  • Транспорт будущего: во что мы верим и почему у нас получается (генеральный директор ООО «Транспорт Будущего» Козаренко Ю.В.)

  • Типовая организационная структура стартапа 

  • Примеры маркетинга и PR в ООО «Транспорт Будущего»:

– PR для стартапа: чудес не бывает (доклад бренд-директора ООО «Транспорт Будущего» Лобынцевой А.С.)

– Маркетинг в инновациях – есть только первые и последние (доклад директора по маркетингу ООО «Транспорт Будущего» Лебедева А.В.)

  • Круглый стол и обсуждение вопросов и идей от гостей

  • Фуршет.

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