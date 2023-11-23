10 миллиардов для БАС в «Жигулевской долине»

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Компания «Транспорт Будущего» и Национальная технологическая инициатива (НТИ) в августе 2023 г. объявили о создании фонда на 10 миллиардов рублей для инвестиций в компании, которые занимаются разработками в сфере беспилотия в любой области: от разработки компонентов до услуг и сервисов, которые могут быть оказаны дронами.

Желающих приглашают 27 ноября 2023 г. в технопарк «Жигулевская долина»: г. Тольятти, Южное шоссе, 165 на конференцию фонда.

В программе:

Рассказ про опыт своего первого стартапа «Дай Бог, пронесет» (фонд «Визион», Иванов С.Н.)

Транспорт будущего: во что мы верим и почему у нас получается (генеральный директор ООО «Транспорт Будущего» Козаренко Ю.В.)

Типовая организационная структура стартапа

Примеры маркетинга и PR в ООО «Транспорт Будущего»:

– PR для стартапа: чудес не бывает (доклад бренд-директора ООО «Транспорт Будущего» Лобынцевой А.С.)

– Маркетинг в инновациях – есть только первые и последние (доклад директора по маркетингу ООО «Транспорт Будущего» Лебедева А.В.)