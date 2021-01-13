Жителей Самарской области ожидает тридцатиградусный мороз

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По информации Приволжского УГМС, 13 января в некоторых районах Самарской области пройдет небольшой снег, возможна изморозь. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -17...-12 °C, в северной половине региона столбики термометров опустятся еще ниже - до -22 °C.



В ночь на 14 января тоже возможен снег. Ветер усилится до 7-12 м/с. Местами похолодает до -27°C.

В последующие дни ожидается, что столбик термометра снова пойдет вверх.