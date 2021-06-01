Жигулевская ГЭС закрыла водосливную плотину

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С 1 по 5 июня Жигулёвская ГЭС будет пропускать весь объем воды через гидроагрегаты. А 31 мая на гидроузле закрыли водосливную плотину, через которую пропускали паводковые воды. Это связано со снижением притока вод к створам ГЭС.

В 2021 году половодье в бассейне Волги прошло в условиях средней водности. В апреле 2021 года боковой приток воды в Куйбышевское водохранилище составил 95% от среднемноголетних значений, в мае — 102,5% нормы. Об этом сообщили представители Жигулёвской ГЭС.

— Водосливную плотину гидроузла в этом году открыли для пропуска воды в течение 42 дней, при средней продолжительности в разные годы 40–50 дней. В настоящее время уровень верхнего бьефа у плотины гидроузла составляет 53,18 метра, — рассказал директор Жигулёвской ГЭС Олег Леонов.

Для Самары это означает, что большая вода постепенно будет уходить с пляжей, которые до сих пор подтоплены, пишет 63.ру.

А официальное открытие пляжного сезона намечено на середину июня.