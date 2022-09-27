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Желающих приглашают к участию во Всероссийском конкурсе волонтерских уборок «Зов природы»

27 сентября 2022 14:35
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Присоединиться к розыгрышу премии можно до 25 октября.

На платформе Ecowiki.ru стартовал Всероссийский конкурс волонтерских уборок в поддержку нового проекта «Зов природы», инициатором проведения конкурса является Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА»

Участники конкурса очистят природные территории своего региона от мусора, а собранное вторсырье отправят на переработку. Организаторы самых массовых субботников разделят между собой премиальный фонд в 150 тысяч рублей

Для участия в конкурсе необходимо: зарегистрироваться на сайте ecowiki.ru/zovprirody; следуя пошаговой инструкции, организовать и провести уборку в лесу, парке, на берегу водоема или на любой другой природной территории; отправить собранное вторсырье на переработку; поделиться результатами в личном кабинете на платформе Ecowiki.ru и в социальных сетях, используя хештеги #эковики, #акция_зовприроды.

Присоединиться к розыгрышу премии можно до 25 октября. После этого организаторы оценят результаты участников по четырем критериям: количеству проведенных уборок, привлеченных волонтеров (участников акций), собранного мусора, количеству отходов, сданных на переработку, – и выберут пятерых победителей. Они получат от 10 до 50 тысяч рублей.
Сайт конкурса: https://ecowiki.ru/konkurs-volonterskih-uborok/

 

Фото:   минлесхоз СО

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