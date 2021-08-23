Жара еще остается в Самарской области

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В Самарской области в начале рабочей недели сохранится аномально жаркая погода. В некоторых районах региона в понедельник, 23 августа, ожидается 37 °C.

Объявлен оранжевый уровень опасности. По информации Приволжского УГМС, аномальная жара сохранится на востоке губернии. Температура воздуха здесь будет выше нормы на 9 °C и больше.



Синоптики также отмечают, что сегодня местами по области возможны кратковременный дождь и гроза. Будет дуть северо-западный ветер. Его скорость составит 7-12 м/с. Воздух на основной части региона прогреется до 27...32 °C.



Напомним, в Самарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс. Жителям запрещено посещать леса, жечь там костры, мусор и сухую траву. За это предусмотрен штраф, сообщает Сова.инфо.