Юные самарские экологи приняли участие во Всероссийском съезде школьных лесничеств

С 29 сентября по 3 октября в Подмосковье проходил VIII Всероссийский съезд школьных лесничеств, организованный Федеральным агентством лесного хозяйства. Всего приняли участие около 300 человек из 61 региона страны. Самарскую область представили участницы школьного лесничества «Друзья природы» из Безенчукского района — Ирина Полях и Майя Максимова с учителем биологии и наставником Светланой Тиминой.

«Школьное лесничество из Екатериновки — наши двукратные победители регионального слета школьных лесничеств. Они уже показали свои знания и навыки, и на Всероссийском съезде принимали участие в профессиональной пробе «Моя профессия лесник», где девочки почувствовали себя настоящими специалистами лесного хозяйства в области лесоустройства, лесовосстановления, охраны и защиты леса», – прокомментировал директор «Самарских лесничеств» Владимир Косарев.

В ходе мастер-классов от специалистов подведомственных учреждений Рослесхоза юные экологи определяли породный состав и оценивали состояние лесов, проводили таксацию лесных насаждений: измеряли диаметр и высоту деревьев. Также ребята с помощью меча Колесова высадили саженцы лиственницы и дуба.

«Такой масштабный съезд — отличная возможность для ребят и наставников поделиться знаниями и опытом заботы о лесе. Уверен, такие мероприятия вдохновляют детей и дальше заниматься в школьных лесничествах, выбирать лесное образование и вступать в ряды работников лесного хозяйства. Лесоводству нужна талантливая молодёжь, и мы со своей стороны продолжаем развивать движение школьных лесничеств Самарской области — сегодня их уже 37», — добавил Косарев.

По итогам съезда воспитанники школьных лесничеств получили сертификаты о прохождении профессиональной пробы и памятные призы. Педагогам и наставникам движения, принявшим участие в съезде, вручили дипломы о прохождении курсов повышения квалификации. Съезд направлен на воспитание подрастающего поколения в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фотографии предоставлены Рослесхозом