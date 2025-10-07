Я нашел ошибку
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Юные самарские экологи приняли участие во Всероссийском съезде школьных лесничеств

7 октября 2025 12:25
135
Юные самарские экологи приняли участие во Всероссийском съезде школьных лесничеств

С 29 сентября по 3 октября в Подмосковье проходил VIII Всероссийский съезд школьных лесничеств, организованный Федеральным агентством лесного хозяйства. Всего приняли участие около 300 человек из 61 региона страны. Самарскую область представили участницы школьного лесничества «Друзья природы» из Безенчукского района — Ирина Полях и Майя Максимова с учителем биологии и наставником Светланой Тиминой.

«Школьное лесничество из Екатериновки — наши двукратные победители регионального слета школьных лесничеств. Они уже показали свои знания и навыки, и на  Всероссийском съезде принимали участие в профессиональной пробе «Моя профессия лесник», где девочки почувствовали себя настоящими специалистами лесного хозяйства в области лесоустройства, лесовосстановления, охраны и защиты леса», – прокомментировал директор «Самарских лесничеств» Владимир Косарев.

В ходе мастер-классов от специалистов подведомственных учреждений Рослесхоза юные экологи определяли породный состав и оценивали состояние лесов, проводили таксацию лесных насаждений: измеряли диаметр и высоту деревьев. Также ребята с помощью меча Колесова высадили саженцы лиственницы и дуба.

«Такой масштабный съезд — отличная возможность для ребят и наставников поделиться знаниями и опытом заботы о лесе. Уверен, такие мероприятия вдохновляют детей и дальше заниматься в школьных лесничествах, выбирать лесное образование и вступать в ряды работников лесного хозяйства. Лесоводству нужна талантливая молодёжь, и мы со своей стороны продолжаем развивать движение школьных лесничеств Самарской области — сегодня их уже 37», — добавил Косарев.

По итогам съезда воспитанники школьных лесничеств получили сертификаты о прохождении профессиональной пробы и памятные призы. Педагогам и наставникам движения, принявшим участие в съезде, вручили дипломы о прохождении курсов повышения квалификации. Съезд направлен на воспитание подрастающего поколения в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фотографии предоставлены Рослесхозом

