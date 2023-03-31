Выхухоль и нерпа ответят на вопросы россиян об экологии

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Уникальные эксперты зарегистрировались на платформе Ecowiki.ru Движения ЭКА в преддверии 1 апреля. Русская выхухоль и байкальская нерпа в течение месяца будут отвечать на вопросы пользователей платформы. Написать им можно в рубрике «Задать вопрос эксперту» на главной странице ecowiki.ru .

«Мы с коллегой решили выйти на платформу и отвечать на вопросы пользователей, несмотря на плотный весенний график. В это время года невидимые проблемы становятся видимыми. Из-под тающего снега показывается мусор, а медведи после спячки сообщают, что многие лесные территории в плачевном состоянии. Мы готовы рассказать всем и каждому, как помочь лесам, озерам и морям, замотивировать на экологические активности и, конечно, вдохновить в нелегкую пору весеннего обострения!» – прокомментировала Выхухоль, эксперт платформы Ecowiki.ru.

Русская выхухоль – психолог и эксперт в области экологичного образа жизни. К ней можно прийти за вдохновением и советом, как создавать меньше мусора, помогать природе в своем регионе, как не выгореть и найти силы на работу и экологические активности.

Байкальская нерпа – признанный оратор и эксперт в области экологического просвещения. У нее можно узнать, что почитать и посмотреть на досуге, если вам интересна экология, устойчивое развитие и ESG, как разговаривать об экологических проблемах с друзьями и близкими и привлекать единомышленников.

Оба эксперта уникальны еще и тем, что являются эндемиками России. В частности, русская выхухоль занесена в Красную книгу России.