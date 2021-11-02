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Всероссийский Экодиктант пройдет с 14-21 ноября

2 ноября 2021 17:51
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С 2021 года Экодиктанту присвоен статус международного проекта.

14-21 ноября портал ЭКОДИКТАНТ.РУС и организованные офлайн-площадки в России и за рубежом приглашают всех желающих проверить свою экологическую грамотность. Проведение Экодиктанта традиционно приурочено к Всемирному дню рециклинга.

С 2021 года Экодиктанту присвоен статус международного проекта. Проба пера в транснациональном масштабе на примере Содружества Независимых Государств состоялась ещё до старта мероприятия. В мае текущего года более 1100 участников IX Невского международного экологического конгресса проверили свои экологические знания на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС. Конгресс прошёл по инициативе Совета Федерации состоялся на площадке Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ под девизом «Экология планеты — устойчивое развитие». 

Среди 17 взаимосвязанных целей, включённых в 2015 году в итоговый документ Генеральной ассамблеи ООН в качестве «Повестки дня на период до 2030», содержатся следующие: качественное образование, чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, сохранение экосистем суши.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров считает, что Экодиктант показал себя эффективным инструментом экологического просвещения всех категорий граждан нашей страны – от школьников до пенсионеров, от студентов до сотрудников корпораций.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова стала инициатором придания Экодиктанту статуса международного проекта. 

В 2020 году Экодиктант написали жители Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Армении, а также наши соотечественники, проживающие в Германии, Франции, США, Великобритании, Швеции, Нидерландах, Чехии, Сербии, Молдове, Египте. С 2021 года вопросы Экодиктанта будут доступны не только на русском, но также на английском и испанском языках. Дополнительные заявки на участие в этом году уже представили Бразилия, Дания, Венгрия, Северная Македония, Мьянма, Индия, Индонезия, Мексика.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, высоко оценивая инициативу проведения Экодиктанта, подчеркнул: «Мероприятие будет способствовать популяризации российских усилий на экологическом треке, расширению культурно-гуманитарного и интеллектуального присутствия России в мире». Проект также поддержан Россотрудничеством. В подготовку офлайн-площадок активно подключились посольства России в государствах всех континентов Земли.

Председатель правления АНО «Равноправие», сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта Наталья Соколова, являясь автором данного проекта, называет главную цель Экодиктанта – повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и важнейшей составляющей экологической безопасности. 

Ожидается, что в 2021 году Экодиктант напишут более трёх миллионов человек из России и зарубежных стран, передает пресс-служба Экодиктанта.

 

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