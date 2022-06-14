В России начали строить первый мусорный полигон на вечной мерзлоте

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В Якутске начали строить первый мусорный полигон на вечной мерзлоте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ и энергетики в российском регионе.

В ведомстве пояснили, что проектная мощность нового объекта составит 125 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год.

Рабочие приступили к воплощению проекта с 13 июня. По задумке авторов, полигон в Якутске будет поделен на производственную и хозяйственную зоны, пилшет Лента.

В республиканском министерстве ЖКХ и энергетики добавили, что производственная часть будет состоять из карт для захоронения отходов, будет оснащена дренажной системой сбора и отвода фильтрационных вод. «На полигон будут поступать твердые коммунальные отходы, которые непригодны для использования во вторичном производстве», — заверили в ведомстве.