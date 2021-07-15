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Волонтёры Самарского Дома молодёжи приведут в порядок берег Волги

15 июля 2021 11:08
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Волонтёры Самарского Дома молодёжи приведут в порядок берег Волги

16 июля 2021 года с 14:00 на территории Силикатного оврага (г. Самара, набережная реки Волга, в районе скульптурной композиции «Ладья»), пройдет всероссийская экологическая акция «Вода России» по очистке берега Волги от мусора. 

«Вода России» — всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора. К акции в Самаре присоединятся  20 волонтёров Самарского Дома молодёжи. Совместными усилиями будет убран мусор на береговой линии и приведена в порядок территория Силикатного оврага.

Акция способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов.

Почётными гостями мероприятия станут: глава администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара Александр Кузнецов, член общественного совета микрорайона №2 Роман Балтер, депутат Самарской губернской думы Светлана Бескоровайная..

А завершит уборку дружественный матч по волейболу, в котором примет участие Александр Кузнецов — глава администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара.

За 7 лет проведения акция стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в России. Желание улучшить экологическую обстановку на водоёмах объединило 6 млн. человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водных объектов и собрали 457 800 м³ мусора. 

Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский дом молодёжи» при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации г.о. Самара.

Теги: Вода России Волга Дом мОлодежи

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