Волонтеры, сажающие лес, могут получить денежную премию

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Проект «Посади лес» Движения ЭКА объявил старт весеннего конкурса волонтерских посадок на лесных территориях, пострадавших от стихийных бедствий. Организаторы лучших посадок разделят между собой премиальный фонд в 200 тысяч рублей. Цель конкурса - поддержать волонтерскую деятельность по лесовосстановлению.

Принять участие в конкурсе могут все совершеннолетние граждане России. Для этого необходимо с 8 апреля по 15 июня провести волонтерскую посадку на землях лесного фонда, пострадавших от нападения насекомых-вредителей, пожаров, ледяных дождей или других природных катаклизмов, и предоставить организаторам конкурса информацию о прошедшей акции. 30 июня жюри назовет имена шести победителей, которые получат денежную награду в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

«В России лесные территории сокращаются с каждым годом, в том числе, из-за климатических изменений. Чтобы повлиять на ситуацию, важно не только говорить о проблеме, но и вовлекать как можно больше людей в ее решение. Конкурс проекта «Посади лес» служит как раз этой цели. Мы хотим, с одной стороны, поддержать опытных организаторов посадок в их непростом безвозмездном труде, а с другой стороны, помочь неравнодушным новичкам приобщиться к лесовосстановлению, предоставив проверенные инструкции и возможность получить награду за хорошо проделанную работу», - комментирует директор Движения ЭКА Елена Горохова.

Перед организацией посадки необходимо познакомиться с подробными условиями конкурса на странице ecowiki.ru/vesennij-konkurs-volonterskih-posadok, заполнить анкету участника (https://goo-gl.su/19tPs), авторизоваться на портале Ecowiki.ru и изучить инструкцию по проведению акции «Посади лес». С участниками конкурса свяжется координатор проекта, чтобы ответить на все интересующие вопросы.

«Посади Лес» действует с 2015 года, и за это время силами проекта и волонтеров Движения ЭКА было высажено более 960 тысяч деревьев в 27 регионах России. Во время посадок весеннего сезона 2021 года будет посажено юбилейное миллионное дерево.