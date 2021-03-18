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Волонтеры, сажающие лес, могут получить денежную премию

18 марта 2021 09:49
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Волонтеры, сажающие лес, могут получить денежную премию

Проект «Посади лес» Движения ЭКА объявил старт весеннего конкурса волонтерских посадок на лесных территориях, пострадавших от стихийных бедствий. Организаторы лучших посадок разделят между собой премиальный фонд в 200 тысяч рублей. Цель конкурса - поддержать волонтерскую деятельность по лесовосстановлению. 

Принять участие в конкурсе могут все совершеннолетние граждане России. Для этого необходимо с 8 апреля по 15 июня провести волонтерскую посадку на землях лесного фонда, пострадавших от нападения насекомых-вредителей, пожаров, ледяных дождей или других природных катаклизмов, и предоставить организаторам конкурса информацию о прошедшей акции. 30 июня жюри назовет имена шести победителей, которые получат денежную награду в размере от 20 до 50 тысяч рублей. 

«В России лесные территории сокращаются с каждым годом,  в том числе, из-за климатических изменений. Чтобы повлиять на ситуацию, важно не только говорить о проблеме, но и вовлекать как можно больше людей в ее решение. Конкурс проекта «Посади лес» служит как раз этой цели. Мы хотим, с одной стороны, поддержать опытных организаторов посадок в их непростом безвозмездном труде, а с другой стороны, помочь   неравнодушным новичкам приобщиться к лесовосстановлению, предоставив проверенные инструкции и возможность получить награду за хорошо проделанную работу», - комментирует директор Движения ЭКА Елена Горохова. 

Перед организацией посадки необходимо познакомиться с подробными условиями конкурса на странице ecowiki.ru/vesennij-konkurs-volonterskih-posadok, заполнить анкету участника (https://goo-gl.su/19tPs), авторизоваться на портале Ecowiki.ru и изучить инструкцию по проведению акции «Посади лес». С участниками конкурса свяжется координатор проекта, чтобы ответить на все интересующие вопросы.

«Посади Лес» действует с 2015 года, и за это время силами проекта и волонтеров Движения ЭКА было высажено более 960 тысяч деревьев в 27 регионах России. Во время посадок весеннего сезона 2021 года будет посажено юбилейное миллионное дерево.

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