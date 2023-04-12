Волга у Самары поднялась до 30 метров

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Во вторник, 11 апреля, уровень воды в Волге у Самары зарегистрировали на отметке 30,5 м. Река начала выходить из берегов из-за работы Жигулевской ГЭС, которая открыла водосливную плотину и начала холостой (без выработки электроэнергии) пропуск воды из Куйбышевского водохранилища (находится в черте Тольятти), пишет 63.ру.

— Пик объемов придется на период с 14 по 20 апреля. Станция будет пропускать через водосливную плотину 26 000 кубических метров в секунду, далее уровень сбросов будет понижаться, — сообщил руководитель ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Вода у Самары поднимется до 31,90 м. Уже сейчас городские пляжи начало подтапливать.