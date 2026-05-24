В России резко вырос спрос на мороженое
Пошлина за оформление гражданства России может вырасти в 12 раз
3900 участников на старте полумарафона Забег.РФ в Самаре!
В Клявлино учащихся научили отвечать мошенникам
Перед судом предстанет житель Сызрани, укравший телефона у студента
Вода в Волге близ Самары прогрелась до 13 градусов
новые меры поддержки многодетных семей коснутся 231 тыс. детей
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
Вода в Волге у берегов Самары пока не готова к началу купального сезона. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к 21 мая 2026 года температура воды в районе областной столицы прогрелась лишь до плюс 13 градусов. У берегов Тольятти этот показатель приближается к 14 градусам, а в районе Сызрани превысил 16 градусов. Для комфортного купания большинству людей необходима температура не ниже 18-20 градусов.

Помимо низкой температуры воды, старт благоустройства пляжей сдерживает высокий уровень реки. Сейчас этот показатель в Самаре составляет 31,03 метра по Балтийской системе. Он считается повышенным для начала работ по очистке береговой линии и монтажу пляжного оборудования. Согласно нормативам, приемлемое значение для таких мероприятий должно находиться в пределах 28,5-29 метров. Более того, за последнее время уровень воды в Волге поднялся еще на шесть сантиметров.

В городской администрации отмечают, что пока приступить к подготовке пляжной инфраструктуры технически невозможно, так как вода не отошла на необходимое расстояние. Старт пляжного сезона в Самарской области намечен на 15 июня, в то время как власти Тольятти рассчитывают открыть зоны отдыха уже 10 июня. Все будет зависеть от погодных условий и гидрологической обстановки в ближайшие недели, пишет Самара-МК.

