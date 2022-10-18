Власти разрешат перерабатывать мусор около аэропортов

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Власти планируют разрешить работу комплексов по переработке мусора на расстоянии менее 15 км от аэродромов. Но для этого собственникам таких объектов нужно убедиться, что они не будут привлекать птиц.



Собственники объектов по обращению с твердыми коммунальными, пищевыми и биологическими отходами, расположенных вблизи аэропортов, должны до 1 сентября 2023 года провести их орнитологическое исследование на предмет скопления птиц. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует в правительстве вопросы экологии), которое состоялось 16 сентября. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в правительстве, пишет РБК.



Если по результатам исследования выяснится, что объект не привлекает птиц, он сможет располагаться в шестой подзоне приаэродромной территории (устанавливается на удалении до 15 км от аэродрома). Сейчас это запрещено постановлением правительства № 1460 от 2 декабря 2017 года, корректировка которого обсуждалась на совещании под руководством Абрамченко. Если окажется, что объект по обращению с отходами недостаточно защищен от птиц, его владелец должен в течение полугода принять меры, после чего провести повторное исследование, следует из документа.



Конкретные меры по корректировке постановления еще обсуждаются, сказала РБК представитель Абрамченко Марта Галичева. Предстоит разработать новые требования к комплексам по переработке отходов вблизи аэродромов, которые позволят располагать их на безопасном расстоянии, а также закрывать в случае, если они создают какую-либо угрозу. При этом будет использоваться комплексный подход для поддержки отрасли отходов производства и потребления, добавили в пресс-службе Минприроды.



