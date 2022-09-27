Вильфанд спрогнозировал более холодную зиму в России по сравнению с предыдущей

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Предстоящая зима на территории России будет соответствовать климатической норме и окажется холоднее предыдущей. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил во вторник, 27 сентября, пишут "Известия".

«Нынешняя зима прогнозируется около нормы с вероятностью 65-67%. Она будет соответствовать своему климатическому значению и будет несколько холоднее прошлогодней зимы», — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Синоптик отметил, что февраль 2023 года на всей территории страны ожидается снежным.

«Февраль прогнозируется вполне зимним, он ожидается близким к норме, у нас есть ряд расчетов, которые показывают, что он будет снежным. Март на европейской территории России ожидается около нормы, то есть раннего прихода весны ждать не стоит, это типично зимний месяц», — уточнил Вильфанд.

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