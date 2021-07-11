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Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России

11 июля 2021 13:31
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Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России. Как отметил синоптик в интервью «Российской газете», каждое десятилетие на планете становится все теплее, растет повторяемость теплых периодов. Это отчетливо заметно и в нашей стране.

Вильфанд добавил, что создание экологичных производств, минимизирование вредных выбросов в атмосферу и переход на «зеленую экономику» помогут сдержать повышение средней температуры на планете до 2 градусов. Однако если ничего не делать, температура вырастет на 5 градусов, и это, по мнению специалиста, будет «драматично».

Теги: климат погодные аномалии

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