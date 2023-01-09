Вильфанд предупредил о 40-градусных морозах в двух регионах России

Я нашел ошибку
Главные новости:
В январе получить жилищный кредит Сбера по этой льготной государственной программе смогут семьи с двумя и более детьми до 18 лет.
Сбер: теперь «Семейная ипотека» доступна и для семей с двумя и более детьми до 18 лет
Губернатор отметил, что уход из жизни Алексея Бачурина – это тяжелая и невосполнимая утрата.
Горечь утраты: в Самаре простились с заместителем командира полка, попавшим под обстрел в Макеевке
Граждане смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.
За 2022 год из Самарской области судебные приставы препроводили 286  иностранцев
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
В Тольятти пройдет юбилейная «Гонка чемпионов»
В Тольятти пройдет юбилейная «Гонка чемпионов»
Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" отправились в Турцию на первый сбор
Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" отправились в Турцию на первый сбор
Врач дала советы по восстановлению режима сна после праздников
Врач дала советы по восстановлению режима сна после праздников
Наверх
Самара  -26 °C, Тольятти  -28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Вильфанд предупредил о 40-градусных морозах в двух регионах России

9 января 2023 10:10
182
Вильфанд предупредил о 40-градусных морозах в двух регионах России

В Ярославской и Костромской областях в начале недели ожидаются сильные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

9 и 10 января в утренние часы в Ярославской области будет до 35 градусов и ниже. В Костромской области - минус 35-37 градусов, а на востоке региона - до минус 40 градусов и ниже. "Это по-настоящему опасно", - предупредил он.

По словам Вильфанда, температура в этих областях будет ниже нормы на 20-22 градуса.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются все виды осадков - метель, снег, мокрый снег, дождь и сильный ветер. Резкое похолодание приведет также к сильнейшей гололедице, сообщил метеоролог ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал, что москвичей на этой неделе ожидает "интересная погода". Температура будет примерно на 10-12 градусов ниже нормы, ночью столбики термометров будут опускаться до минус 30 градусов. Морозы ослабнут к середине недели. В среду температура днем ожидается до минус 10 градусов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
9 января 2023  14:00
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
119
Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
9 января 2023  10:17
Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
403
Он доставил военнослужащих, которые были ранены при ударе по Макеевке и проходили лечение в ростовском госпитале.
8 января 2023  22:48
На Самарскую землю приземлился второй борт с военнослужащими из ростовского госпиталя
601
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
7 января 2023  12:39
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
824
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
7 января 2023  11:15
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
695
Весь список