Вильфанд предупредил о 40-градусных морозах в двух регионах России

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В Ярославской и Костромской областях в начале недели ожидаются сильные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

9 и 10 января в утренние часы в Ярославской области будет до 35 градусов и ниже. В Костромской области - минус 35-37 градусов, а на востоке региона - до минус 40 градусов и ниже. "Это по-настоящему опасно", - предупредил он.

По словам Вильфанда, температура в этих областях будет ниже нормы на 20-22 градуса.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются все виды осадков - метель, снег, мокрый снег, дождь и сильный ветер. Резкое похолодание приведет также к сильнейшей гололедице, сообщил метеоролог ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал, что москвичей на этой неделе ожидает "интересная погода". Температура будет примерно на 10-12 градусов ниже нормы, ночью столбики термометров будут опускаться до минус 30 градусов. Морозы ослабнут к середине недели. В среду температура днем ожидается до минус 10 градусов.