Вильфанд: предстоящая зима будет холоднее прошлой

Предстоящая зима будет холоднее предыдущей, но температура в среднем может быть около или выше нормы, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году.

"Нехолодная зима, но, в сравнении с прошлогодней, температурный фон прогнозируется ниже, поэтому, она будет холоднее", – рассказал он.

Синоптик добавил, что в январе 2026 года на всей территории России температура будет близка к средним многолетним значениям. В феврале 2026 года теплее обычного прогнозируется на востоке Центрального и Южного, Приволжского и Уральском федеральных округов и на западе Сибирского федерального округа.