Вильфанд пообещал жителям ряда регионов России "иссиня-черные" морозы

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По словам научного руководителя Гидрометцентра, большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут мощные отрицательные температурные аномалии.

На прогностической карте синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии. Чем они сильнее, тем гуще цвет.

По словам Вильфанда, центр европейской России просто посинеет от холода. Последний раз такие морозы наблюдались пять лет назад. Температура ниже нормы на 7-10 градусов. Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели – в пятницу и субботу, передает Радио Маяк.