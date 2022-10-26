Вильфанд: погода на европейской территории России, вероятно, будет соответствовать климатической норме

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Предстоящей зимой погода на европейской территории России, вероятно, будет соответствовать климатической норме. Такое предположение 26 октября в беседе с «Известиями» сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нынешняя зима прогнозируется близкой к многолетним значениям. Давайте я сейчас остановлюсь только на европейской территории, потому что на севере Урала, Западной Сибири и Средней Сибири прогнозируется температура выше нормы, а здесь около нормы. Сам прогноз такой, какой он есть, ничего большего сказать не могу. Однако у вас должен возникнуть вопрос: с какой степенью доверия относиться к такому прогнозу?» — указал специалист.

По его словам, прогноз на такой долгий срок может быть только вероятностным, поскольку погодные условия будут зависеть от многих факторов, о которых мы пока не знаем.

Так, вероятность того, что погода зимой будет примерно на уровне нормы, составляет около 65%. Поэтому могут быть и другие сценарии, например очень холодная или очень теплая зима, добавил Вильфанд.

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