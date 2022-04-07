В Жигулевске провели слушания по вопросу исключения из границ города территории нацпарка «Самарская Лука»

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В Жигулевске провели слушания по вопросу исключения из границ города территории национального парка «Самарская Лука». Слушания проходили в Жигулевском дворце культуры, который был заполнен полностью.

После одобрения общественности может стартовать процедура мены: в нацпарк войдут Васильевские острова и из него выведут Жигулевск и входящие в состав муниципалитета поселения на берегу Волги.

Организатором мероприятия выступала городская администрация. Слушания свелись к докладам городских чиновников и голосованию. Никому из участников слушаний не предоставили трибуны.

Попытки выступить привели к краткосрочному прорыву желающих выступить на сцену. Оппонентам администрации удалось даже завладеть микрофоном, но его быстро отключили.

Среди желающих развернуть полемику была замечена Ирина Гендель, председатель Правления Индустриального парка «Химзавод», экс-председатель совета директоров ОАО «Фосфор». Один из общественников вступил в активную перепалку с первым заместителем главы Жигулевска Алексеем Живодеровым.

Последний активно пытался выяснить является ли общественник жителем Жигулевска.

«Если вы с чем-то не согласны, то вы напишите, вам ответят» — резюмировал позицию администрации Живодеров.

Итоги слушаний Живодеров обещал подвести позже, пишет Обозрение.