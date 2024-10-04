В течение пяти лет в Самарской области хотят расчистить 20 километров русел рек

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В Самарской области планируют расчистить около 20 километров участков русел рек. Выполнить эти работы рассчитывают в течение пяти лет. Об этом на заседании бассовета Нижеволжского бассейнового округа рассказал врио замминистра лесного хозяйства Самарской области Максим Шаго.

— До конца года по федпроекту «Сохранение уникальных водных объектов» мы завершим первый этап расчистки Сызранки, — отметил Максим Шаго и добавил, что площадь этих участков составит 40 гектаров.

Кроме того, в этом году расчистят озера старицы Дубовый Ерик в Самаре, а также русло реки Подстепновка в Волжском районе, пишет Самара-КП.