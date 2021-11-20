В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС СО переведено в режиме повышенной готовности

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По данным Приволжского УГМС в выходные дни на территории Самарской области ожидается снег и усиление ветра с порывами до 22 м/с. На дорогах местами гололедица и снежный накат.

В связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений силы и средства Главного управления МЧС России по Самарской области и приданные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности. В Центре управления в кризисных ситуациях организовано взаимодействие с министерствами и ведомствами, едиными дежурно-диспетчерскими службами для постоянного обмена информацией по обстановке.

На опасных участках федеральной трассы М-5 находятся в готовности к развертыванию мобильные пункты обогрева.

В связи с выпадением осадков в виде снега, порывами ветра, образованием гололедных явлений жителям региона необходимо соблюдать правила личной безопасности.

Может увеличиться вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, заторов на автодорогах. Возможно ухудшение видимости. Поэтому водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными в условиях зимнего периода, соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние своего автомобиля и груза, дорожные и природные условия. По возможности, воздержаться от дальних поездок.

Температура воздуха будет колебаться от -5 до +2 градусов, что при сильном ветре может поспособствовать налипанию мокрого снега.

Во время налипания снега необходимо быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, не передвигаться в близи высотных зданий, крупногабаритных конструкций. Необходимо закрепить слабоукрепленные конструкции на своих дворовых территориях частных домовладений, надворных постройках, балконах многоквартирных домов.

Родителям следует не оставлять детей без присмотра, передает пресс-служба облМЧС.

Фото из открытых источников