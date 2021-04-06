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В Самару приходит настоящее тепло

6 апреля 2021 12:39
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В Самару приходит настоящее тепло

По данным Гидрометцентра России, в первой декаде апреля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1,5 градуса. 

Сегодня, 6 апреля, погода не слишком радует - на улице дождь, местами мокрый снег, днем +3 до +8 градусов. Однако уже в последующие дни синоптики обещают существенное потепление, осадки почти прекратятся из-за ухода циклона.

Днем в среду, 7 апреля, ожидается от +6 до +11 градусов. Местами пройдет небольшой дождь, ветер до 3–8 метров в секунду. Ночью будет от -3 до +2 градусов. Ожидается туман.

Уже в четверг, 8 апреля днем температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, на юго-западе — до +16 градусов. При этом порывы ветра достигнут местами — 15–18 метров в секунду.

 

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