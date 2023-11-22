В Самарской области выпало рекордное количество снега

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Во вторник, 21 ноября 2023 года, в Самарской области погода установила новый рекорд по количеству осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Погода удивила рекордом в селе Челно-Вершины. Там зафиксировали 13,1 мм осадков. Это на 2,6 мм больше, чем в 1940 году.

Кроме того, суточный максимум количества осадков заметили в Тольятти - 11,4 мм осадков. Снега выпало на 3,2 мм больше, чем в 2015 году. А также в селе Новодевичье - 15,3 мм - на 0,7 мм больше, чем в 1942 году.

Тем временем в регион пришла настоящая зима. Так, 22 ноября в Самарской области метель и сильный ветер до 21 м/с, пишет Сова.