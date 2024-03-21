Я нашел ошибку
Главные новости:
Российскую молодежь хотят обучать управлению электросамокатами
Российскую молодежь хотят обучать управлению электросамокатами
Самарские полицейские проводят антинаркотические мероприятия
Самарские полицейские проводят антинаркотические мероприятия
В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медицинского освидетельствования, конфискован автомобиль
В Самарской области у водителя, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль
В Самарской области служебная собака помогла полицейским найти наркотик
В Самарской области служебная собака помогла полицейским найти наркотик
Только у 40% работодателей из Самары нет предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров
Только у 40% работодателей из Самары нет предубеждений относительно трудоустройства пенсионеров
В Самарской области у работодателей вырос спрос на рабочих
В Самарской области у работодателей вырос спрос на рабочих
для блогеров хотят ввести отдельное наказание в УК
Для блогеров хотят ввести отдельное наказание в УК
  Открыт прием заявок для музыкантов на опен-колл фестиваля «Дикоросы»
 Открыт прием заявок для музыкантов на опен-колл фестиваля «Дикоросы»
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.69
0.47
EUR 100.61
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля

21 марта 2024 09:49
120
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля

Вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля, очищение ото льда – в конце апреля – начале мая. По оценке метеорологов, максимальный уровень воды в них в период весеннего половодья ожидается выше среднемноголетних значений на величину от 55 до 240 см. При таком уровне половодье может проходить достаточно спокойно.

Но возможны риски подтоплений в 16 населенных пунктах, если повышение температуры будет слишком резким. При этом значение имеет и глубина промерзания почвы. От этого зависит, насколько быстро вода сможет впитываться в землю.
По прогнозу Приволжского гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие десять дней будет колебаться от минус 10 ночью до плюс 5 днем. Если такая обстановка будет сохраняться, пика половодья может и не быть.
 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024, 10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
Главные задачи фестиваля – донесение до людей информации о проблеме бездомных животных, о возможностях помощи им, призыв забирать животных из приютов в дома. Общество
342
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024, 09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
В Самаре в 2025 году пройдет международный форум «Россия - спортивная держава». Спорт
913
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024, 13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
Приём заявок по конкурсу «Бизнес-Старт» продлится до 22 апреля 2024 года. Бизнес
680

В центре внимания
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
118
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
342
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
913
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
679
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
19 марта 2024  12:24
Самарская область вошла в топ-10 по активности избирателей
681
Весь список