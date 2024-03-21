В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля

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Вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля, очищение ото льда – в конце апреля – начале мая. По оценке метеорологов, максимальный уровень воды в них в период весеннего половодья ожидается выше среднемноголетних значений на величину от 55 до 240 см. При таком уровне половодье может проходить достаточно спокойно.

Но возможны риски подтоплений в 16 населенных пунктах, если повышение температуры будет слишком резким. При этом значение имеет и глубина промерзания почвы. От этого зависит, насколько быстро вода сможет впитываться в землю.

По прогнозу Приволжского гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие десять дней будет колебаться от минус 10 ночью до плюс 5 днем. Если такая обстановка будет сохраняться, пика половодья может и не быть.

