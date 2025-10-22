В Самарской области вода в Волге остыла до 12,3 °С

125

Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Согласно замерам специалистов, произведенным 20 октября, температура воды в Волге возле Самары и Тольятти составила 12,3 °С. Это самое высокое значение среди всех водохранилищ в Приволжье.



А около Сызрани река остыла до 11,7 °С. Там наблюдались колебания уровней воды от -56 см до +32 см за 24 часа. Это больше, чем у берегов Самары и Тольятти, где фиксировали разброс от -9 см до +4 см за сутки.



В других водоемах температура варьируется от 9,8 °С до 12 °С, пишет Сова.