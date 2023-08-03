В Самарской области в 2023 году был серьезный всплеск активности насекомых-вредителей

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Нашествия насекомых – не редкость для Самарской области. Эта проблема актуальна для всей средней полосы России на протяжении длительного времени. Во время прямого эфира из ЦУР Самарской области на вопросы обеспокоенных жителей о судьбе лесных массивов региона ответил заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Павел Мельников. Он также рассказал, как организована борьба с вредителями и какова ее эффективность в этом году.

По словам заместителя министра, такая работа ведется ежегодно, победить насекомых раз и навсегда вряд ли возможно, но предотвратить и минимизировать вспышки – реально. Как отметил Павел Мельников, в 2023 году был серьезный всплеск активности насекомых-вредителей. На территории шести лесничеств на площади порядка 30 000 га были зафиксированы вспышки шелкопряда и пилильщика.

«Мы в этом году проводили в мае и июне авиа- и наземные обработки, использовались пестициды 3 класса опасности, которые не оказывают разрушающего воздействия на здоровье человека, животных, но на период обработки визиты в лес, конечно, ограничивались», – подчеркнул заместитель министра лесного хозяйства.

Он сказал, что подобные нашествия насекомых случались и в прошлом. Так в 2012 г. вспышка была на площади 43 000 га. Затем на протяжении восьми лет всплески были минимальными: от 500-1000 га.

В этом году нашествию вредителей подверглись и «соседи»: республики Татарстан и Башкортостан, Ульяновская, Оренбургская область, из-за этого были риски проникновения насекомых с этих территорий.

В эфире прозвучали вопросы от жителей из Кошкинского и Ставропольского районов, которые сетовали на зараженный, погибающий лес.

«На территории Самарской области обработки были проведены максимально эффективно. Эффективность составила 91%. Но в этих оставшихся 9% часть очагов не были максимально локализованы и подавлены полностью. К ним как раз относятся территории по Кошкинскому, Шенталинскому лесничествам. Эти площади включены в работу на следующий год», – дал ответ жителям Павел Мельников.

Жители этих районов спрашивали также, как проводятся обработки, и обратились с просьбой провести дополнительные этим летом.

«Борьба с насекомыми идет в мае-июне тогда, когда они еще не набрали силу. Есть три фазы этих личинок, которые потом превращаются в бабочек. При обработке нужно обязательно учесть температурный режим. Нельзя обрабатывать при минусовой температуре, в период дождей, поэтому, начиная с апреля мы мониторили погоду, была привлечена авиация, когда погода позволяла мы эту работу проводили, – прокомментировал заместитель министра лесного хозяйства. – Мы знаем, что очаги остались, мы их зафиксировали. Но с этим вредителем в августе-сентябре уже бороться нельзя, потому что они в основной массе превратились в бабочек, личинки были отложены, и этот цикл переходит на следующий год».

Шелкопряд представляет опасность не только для леса, - отметил Павел Мельников. Он настолько прожорлив, что, когда он съедает лес, а поблизости нет других лесных участков, он переключается на сельхозкультуры. Поэтому министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования активно взаимодействует с министерством сельского хозяйства региона и аграриями, оказывая им помощь в борьбе с вредителями.