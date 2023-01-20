В Самарской области толщина льда на малых реках достигла 75 см

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В Самарской области, по данным Приволжского УГМС, толщина льда варьируется от 7 до 75 см. Больше остальных промерзли малые реки региона.

Как стало известно, на Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти толщина льда составляет от 32 до 48 см, что на 8 см меньше нормы.



В районе Самары и Сызрани на Саратовском водохранилище Волга промерзла в некоторых местах до 60 см. Но сохраняется неполный ледостав, поэтому где-то лед толщиной всего 7 см. По наблюдениям специалистов, в целом ледостав возле областной столицы на 3-17 см меньше нормы, а вот в районе Сызрани наоборот - на 7-14 см превышает ее.



В середине января специалисты поисково-спасательной службы Самарской области измерили толщину льда на Волге в разных городах региона и пришли к выводу, что во многих местах он тоньше нормы, поэтому выходить на "открытую" воду очень опасно, пишет Сова.