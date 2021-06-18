В Самарской области спасли обезвоженных новорожденных косулят

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Один был в лесу в районе села Старая Бинарадка, а второй – в поселке Заря.

За малышами какое-то время наблюдали. Выяснилось, что родителей у них нет. Куда делись взрослые косули, неизвестно. В итоге новорожденных животных экстренно отвезли в ветклинику. А теперь их будут выкармливать козьим молоком специалисты Центра защиты диких животных.

К слову, сотрудники рассказывают, что к ним привозят не только косуль, попавших в трудную ситуацию. Среди обитателей есть и козы, и геккон. Приходят даже еноты, правда не за помощью, а из любопытства.

Ранее мы писали еще об одной косуле, которой потребовалась помощь ветеринаров. Животное с поврежденным глазом обнаружила одна из жительниц Самарской области. Сибирская косуля была найдена в Красноярском районе, на 6 километре автодороги «Волжский – Курумоч».

Предположительно, она пострадала в результате ДТП, однако каких-либо следов на месте происшествия не обнаружено. Животное отвезли ветеринарам, которые установили, что у косули поврежден глаз, и оказали ей необходимую помощь. В целом, состояние животного хорошее, жизни ничего не угрожает, пишет ГТРК Самара.

Фото и видео: Центр защиты диких животных «Урсула»