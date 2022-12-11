Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоится встреча в рамках проекта Финансовый ликбез «Моя будущая пенсия. Что о ней нужно знать?»
В СОУНБ ответят на актуальные вопросы о начислении пенсий
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохранится порывистый ветер
Гусли Табакова, а он создал их более 300 штук, разъезжаются из Самарской области по всей стране и за ее пределы.
Виктор Табаков из Сызрани в собственной музыкальной мастерской создает древний русский инструмент – гусли
11 декабря, в Тюмени завершился третий этап Кубка России по биатлону-2022/2023. 
Эдуард Латыпов забрал бронзу большого масс-старта на этапе PARI Кубка России в Тюмени
Вы увидите самые зрелищные соревнования сильнейших атлетов России
 Всероссийские Игры ГТО пройдут в Самаре
В Самаре займутся реставрацией особняка Благовещенского
В Самаре займутся реставрацией особняка Благовещенского
В Тольятти задержали телефонных мошенников
В Тольятти задержали телефонных мошенников
Жители 923 многоквартирных домов Самарской области оплачивают тепло по факту
Жители 923 многоквартирных домов Самарской области оплачивают тепло по факту
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.38
-0.19
EUR 65.84
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области сохранится порывистый ветер

11 декабря 2022 16:08
86
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 12 декабря местами в Самарской области сохранятся порывы ветра 15-20 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного - «101».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров выступил на итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
10 декабря 2022  13:28
Дмитрий Азаров выступил на итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
561
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
10 декабря 2022  11:00
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
1446
Вручая бойцам награды, Дмитрий Азаров выразил восхищение их подвигом. 
9 декабря 2022  14:42
Служить России и помогать людям: губернатор вручил землякам государственные награды
483
В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка
9 декабря 2022  11:48
В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка
535
Меняется расписание электропоезда «Ласточка» из Самары
9 декабря 2022  10:50
Меняется расписание электропоезда «Ласточка» из Самары
456
Весь список