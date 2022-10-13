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В Самарской области продолжается Всероссийская акция Росгвардии «Деревья Сталинграда»

13 октября 2022 10:15
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В Самарской области продолжается Всероссийская акция Росгвардии «Деревья Сталинграда»

Очередной этап Всероссийской эколого-патриотической акции Росгвардии «Деревья Сталинграда» состоялся в лесничестве Ново-Буянского района Самарского района. Наряду с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в нем приняли участие представители регионального отделения Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия», ветераны, а также волонтеры и активисты-экологи. Вместе с росгвардейцами они осуществили высадку ценных пород деревьев лиственных и хвойных пород.

- Это не первый этап Всероссийской эколого-патриотической акции Росгвардии «Деревья Сталинграда». На первом этапе наши сотрудники высадили около трех десятков деревьев на территории областного центра. Сегодня росгвардейская акция шагнула за пределы городов нашего региона. Колоссальная работа, которую в рамках акции «Деревья Сталинграда» росгвардейцы осуществили вместе с представителями патриотично настроенного экологического сообщества региона, не только пойдет на пользу местному биогеоценозу. Ее главная задача - увековечить память о тех, кто спасая мир от коричневой чумы, встал насмерть на берегах Волги, у Сталинграда. И то, с какой радостью местные активисты-экологи поддержали нашу инициативу, лучше всяких слов свидетельствует о том, что память о героях Великой Отечественной, не просто жива, она бережно хранится и передается из поколения в поколение, - отметил врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Самарской области по военно-политической работе майор Александр Фадин.

Теги: Росгвардия

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